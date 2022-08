Giro di Polonia, Phil Bauhaus vince la quinta tappa: battuto Démare in volata, Milan 6°. Higuita leader (Di mercoledì 3 agosto 2022) Phil Bauhaus ha vinto la quinta tappa del Giro di Polonia, 178 km da Lancut a Resovia su un percorso vallonato che proponeva un paio di strappi negli ultimi 35 km (uno da 2,2 km al 5,7% di pendenza media e uno da 2,2 km al 4,2%). Il tedesco si è imposto di un’incollatura davanti al francese Arnaud Démare (Groupama-FDJ) e al connazionle Nikias Arndt (Team DSM) in una volata segnata da una caduta all’ultima curva che ha lasciato davanti soltanto un gruppo ristretto di corridori. Phil Bauhaus torna al successo a cinque mesi di distanza dall’affermazione ottenuta nella settima tappa della Tirreno-Adriatico. Il 28enne della Bahrain-Victorious ha firmato il 18mo sigillo in carriera, imponendosi in uno sprint ... Leggi su oasport (Di mercoledì 3 agosto 2022)ha vinto ladeldi, 178 km da Lancut a Resovia su un percorso vallonato che proponeva un paio di strappi negli ultimi 35 km (uno da 2,2 km al 5,7% di pendenza media e uno da 2,2 km al 4,2%). Il tedesco si è imposto di un’incollatura davanti al francese Arnaud(Groupama-FDJ) e al connazionle Nikias Arndt (Team DSM) in unasegnata da una caduta all’ultima curva che ha lasciato davanti soltanto un gruppo ristretto di corridori.torna al successo a cinque mesi di distanza dall’affermazione ottenuta nella settimadella Tirreno-Adriatico. Il 28enne della Bahrain-Victorious ha firmato il 18mo sigillo in carriera, imponendosi in uno sprint ...

