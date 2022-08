Giro di Polonia 2022, ordine di arrivo e classifica quinta tappa: vince Bauhaus in volata (Di mercoledì 3 agosto 2022) La quinta tappa del Giro di Polonia 2022, di 178,1 km da Lancut a Rzeszow, è andata a Phil Bauhaus. Il corridore della Bahrain Victorious ha trionfato in volata, precedendo Arnaud Demare (Groupama-FDJ) e Niklas Arndt (Team DSM). Da segnalare una caduta a 800 metri dal traguardo che ha coinvolto Mark Cavendish (QuickStep-AlphaVinyl) e Olav Kooij (Jumbo-Visma). Nessuna novità per quanto riguarda la classifica generale, con Sergio Higuita sempre al comando davanti a Bilbao ed Hermans. Appuntamento a domani, giovedì 4 agosto, con la penultima tappa, la cronoscalata di 15,4 km da Szaflary a Bukovina Resort. SportFace. Leggi su sportface (Di mercoledì 3 agosto 2022) Ladeldi, di 178,1 km da Lancut a Rzeszow, è andata a Phil. Il corridore della Bahrain Victorious ha trionfato in, precedendo Arnaud Demare (Groupama-FDJ) e Niklas Arndt (Team DSM). Da segnalare una caduta a 800 metri dal traguardo che ha coinvolto Mark Cavendish (QuickStep-AlphaVinyl) e Olav Kooij (Jumbo-Visma). Nessuna novità per quanto riguarda lagenerale, con Sergio Higuita sempre al comando davanti a Bilbao ed Hermans. Appuntamento a domani, giovedì 4 agosto, con la penultima, la cronoscalata di 15,4 km da Szaflary a Bukovina Resort. SportFace.

