Giovanni Ciacci | la confessione agghiacciante | la malattia entrata nella sua vita

(Di mercoledì 3 agosto 2022) Il noto personaggio televisivo si è reso protagonista di una rivelazione. La notizia di queste ore è un fulmine a ciel sereno Per il costumista nato a Siena nei primi anni settanta è pronta una nuova occasione televisiva. L’uomo sarà infatti uno dei protagonisti della prossima edizione del Grande Fratello Vip, reality show che potrebbe subire uno slittamento rispetto a quanto pianificato in origine. Le imminenti elezioni politiche che si terranno tra poco più di un mese dovrebbero far sì che le riprese del reality show siano ritardate almeno di una settimana.(Websource)Questo tuttavia non è un grande problema per il padrone di casa. Il programma condotto da Alfonso Signorini dovrebbe avere infatti una durata straordinaria. Già quest’anno si è battuto ogni record relativo alla durata, ma ...

GrandeFratello : Si, vi sveliamo il primo concorrente ufficiale: Giovanni Ciacci è pronto a varcare la Porta Rossa di #GFVIP ??… - repubblica : Gf Vip, Giovanni Ciacci: 'Sarò la prima persona sieropositiva a partecipare a un reality' - tuttouomini : Chi è Giovanni Ciacci: età, peso. altezza, Hiv, fidanzato e Gf Vip - - davidoskychoc : RT @GrandeFratello: Si, vi sveliamo il primo concorrente ufficiale: Giovanni Ciacci è pronto a varcare la Porta Rossa di #GFVIP ?? @giovann… - NethipEdien2000 : RT @gayit: Giovanni Ciacci stupendo: 'sono sieropositivo #HIV+ e ne parlerò al Grande Fratello Vip 7' -

È stato svelato il primo concorrente del Grande Fratello Vip 2022/23 , ma la notizia è destinata a passare in secondo piano: la novità sulla prossima partecipazione televisiva diè stata infatti accompagnata dall'annuncio della sua sieropositività .: "Sono sieropositivo" . Le condizioni dei sieropositivi . La carriera di. ...'Sì, sono sieropositivo e farò il Grande Fratello Vip'.lo racconta in un'intervista esclusiva a 'Chi'. 'Lo dico a tutti, mi sono ammalato ma oggi con le cure chi ha l'Hiv è come gli altri, vive con chiunque senza rinunce né paure', ha ...Come occorre dire che l’Hiv riguarda tutti, al di là degli orientamenti sessuali di ciascuno”, sottolinea Giovanni Giovanni Ciacci rivela di avere l'Hiv: ''Sono sieropositivo, vado al GF Vip per racco ...Il costumista e personaggio televisivo ha rivelato, a sorpresa, della sua parteciapzione al reality show di Canale 5 e non solo ...