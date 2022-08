Giovanni Ciacci al GFVip: “Sono sieropositivo e racconterò la mia storia” (Di mercoledì 3 agosto 2022) Giovanni Ciacci protagonista della prossima edizione del GFVip: “Sono sieropositivo e racconterò la mia storia” Alfonso Signorini ha confermato come concorrente ufficiale della nuova edizione del Grande Fratello Vip, il conduttore Giovanni Ciacci. Il suo obiettivo? Dopo aver scoperto di essere sieropositivo, entrerà nella casa più spiata d’Italia per aiutare a scardinare il tabù dell’HIV. Prima di oggi nessuno sapeva della sua malattia, ma in occasione della conferma come concorrente del GFVip, Ciacci ha annunciato la sua sieropositività. “Ho capito sulla mia pelle che essere sieropositivo è ancora oggi un grande stigma sociale. Eppure oggi si può vivere con ... Leggi su zon (Di mercoledì 3 agosto 2022)protagonista della prossima edizione del: “la mia” Alfonso Signorini ha confermato come concorrente ufficiale della nuova edizione del Grande Fratello Vip, il conduttore. Il suo obiettivo? Dopo aver scoperto di essere, entrerà nella casa più spiata d’Italia per aiutare a scardinare il tabù dell’HIV. Prima di oggi nessuno sapeva della sua malattia, ma in occasione della conferma come concorrente delha annunciato la sua sieropositività. “Ho capito sulla mia pelle che essereè ancora oggi un grande stigma sociale. Eppure oggi si può vivere con ...

