Giorgia Meloni vuole bloccare la vendita di Ita Airways. E come Berlusconi nel 2008 promette: “Rilanceremo noi la compagnia di bandiera” (Di mercoledì 3 agosto 2022) In quell’interminabile gioco dell’oca che è diventata la vendita di Alitalia prima e di Ita Airways adesso, si rischia di tornare, di nuovo, alla casella di partenza. Nel frattempo la compagnia si è via via rimpicciolita, oggi ha una mini flotta di una cinquantina di aerei (meno di un quinto di Air France), ed è costata ai cittadini italiani 13 miliardi di euro. Cifra che oggi consentirebbe di comprare Lufthansa e Air France messe insieme. “Dal 25 settembre in poi tutto potrà cambiare e al rilancio della nostra compagnia aerea di bandiera penserà chi governerà. Ora che abbiamo affrontato sacrifici indicibili per comprimerne i costi, occorre valutare con attenzione la presenza dello Stato nella compagnia e la partecipazione azionaria di altri partner”, ha dichiarato oggi la presidente ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 3 agosto 2022) In quell’interminabile gioco dell’oca che è diventata ladi Alitalia prima e di Itaadesso, si rischia di tornare, di nuovo, alla casella di partenza. Nel frattempo lasi è via via rimpicciolita, oggi ha una mini flotta di una cinquantina di aerei (meno di un quinto di Air France), ed è costata ai cittadini italiani 13 miliardi di euro. Cifra che oggi consentirebbe di comprare Lufthansa e Air France messe insieme. “Dal 25 settembre in poi tutto potrà cambiare e al rilancio della nostraaerea dipenserà chi governerà. Ora che abbiamo affrontato sacrifici indicibili per comprimerne i costi, occorre valutare con attenzione la presenza dello Stato nellae la partecipazione azionaria di altri partner”, ha dichiarato oggi la presidente ...

dimmeunpo : RT @lucianocapone: Nicola Fratoianni ha votato contro l’adesione di Finlandia e Svezia alla NATO, come Sara Cunial. La legge è stata presen… - TeeioIoete : RT @Alex81G: Sono di destra ma mai voterei una burina da mercato rionale come Giorgia Meloni, anzi Marco Rizzo comincia a starmi simpatico. - CapentiAndrea : RT @lucianocapone: Nicola Fratoianni ha votato contro l’adesione di Finlandia e Svezia alla NATO, come Sara Cunial. La legge è stata presen… - LeonardoMizzi : RT @lucianocapone: Nicola Fratoianni ha votato contro l’adesione di Finlandia e Svezia alla NATO, come Sara Cunial. La legge è stata presen… - laurazan20 : RT @lucianocapone: Nicola Fratoianni ha votato contro l’adesione di Finlandia e Svezia alla NATO, come Sara Cunial. La legge è stata presen… -