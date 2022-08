'Giorgia Meloni? Ha tanti peccati...', bufera su Elisa Anzaldo del Tg1. Lei si scusa, l'ira di Lega e Fdi (Di mercoledì 3 agosto 2022) Elisa Anzaldo , giornalista e conduttrice del Tg1 , nella bufera per una battuta su Giorgia Meloni . Durante la rassegna stampa di questa mattina, mentre in studio c'era ospite il giornalista ... Leggi su leggo (Di mercoledì 3 agosto 2022), giornalista e conduttrice del Tg1 , nellaper una battuta su. Durante la rassegna stampa di questa mattina, mentre in studio c'era ospite il giornalista ...

frabariol : RT @LucillaMasini: Giorgia Meloni: 'Dio, Patria e famiglia non è uno slogan, ma il più bel manifesto d'amore'. Eh no, ciccia. Si tratta di… - MarcoCata69 : RT @lucianocapone: Nicola Fratoianni ha votato contro l’adesione di Finlandia e Svezia alla NATO, come Sara Cunial. La legge è stata presen… - LaRanaBollita : RT @lucianocapone: Nicola Fratoianni ha votato contro l’adesione di Finlandia e Svezia alla NATO, come Sara Cunial. La legge è stata presen… - Mary1989Jo : RT @LucillaMasini: Giorgia Meloni: 'Dio, Patria e famiglia non è uno slogan, ma il più bel manifesto d'amore'. Eh no, ciccia. Si tratta di… - infoitinterno : Elezioni, Fitto: “Non bisogna trasformare questa campagna in un ring contro Giorgia Meloni” -