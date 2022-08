Giorgia Meloni affabile come Draghi: se le sue parole fanno calare lo spread (Di mercoledì 3 agosto 2022) Giorgia Meloni affidabile quanto Mario Draghi per i mercati finanziari? Non esageriamo, ma siccome l'economia è fatta di numeri, vorrà pur dire qualcosa se ieri, dopo le dichiarazioni di Fratelli d'Italia, per la prima volta lo spread è sceso ai livelli precedenti la crisi di governo del 21 luglio scorso. Succede che venerdì scorso il responsabile del programma di Fdi, Giovanbattista Fazzolari, abbia rilasciato un'intervista all'agenzia Bloomberg nella quale il parlamentare dava ampie rassicurazioni, in caso di vittoria elettorale della Meloni, sul rispetto delle regole di bilancio della Ue e sulla realizzazione del Pnrr e delle riforme a esso collegate. Tanto è bastato perché il differenziale sul tasso di interesse dei titoli di Stato tedeschi e italiani calasse di venti punti. ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 3 agosto 2022)affidabile quanto Marioper i mercati finanziari? Non esageriamo, ma sicl'economia è fatta di numeri, vorrà pur dire qualcosa se ieri, dopo le dichiarazioni di Fratelli d'Italia, per la prima volta loè sceso ai livelli precedenti la crisi di governo del 21 luglio scorso. Succede che venerdì scorso il responsabile del programma di Fdi, Giovanbattista Fazzolari, abbia rilasciato un'intervista all'agenzia Bloomberg nella quale il parlamentare dava ampie rassicurazioni, in caso di vittoria elettorale della, sul rispetto delle regole di bilancio della Ue e sulla realizzazione del Pnrr e delle riforme a esso collegate. Tanto è bastato perché il differenziale sul tasso di interesse dei titoli di Stato tedeschi e italiani calasse di venti punti. ...

Sissijj14 : RT @Alex81G: Sono di destra ma mai voterei una burina da mercato rionale come Giorgia Meloni, anzi Marco Rizzo comincia a starmi simpatico. - huge1961 : RT @di_reddito: Mio padre ha detto che Giorgia Meloni non vincerà. E così sarà. - thinkfree_carlo : RT @lucianocapone: Nicola Fratoianni ha votato contro l’adesione di Finlandia e Svezia alla NATO, come Sara Cunial. La legge è stata presen… - Gianfranco19761 : RT @lucianocapone: Nicola Fratoianni ha votato contro l’adesione di Finlandia e Svezia alla NATO, come Sara Cunial. La legge è stata presen… - MarinaMana1 : RT @PBerizzi: Domani settima puntata di Fattore 'M' come #matrice . Vediamo se Giorgia Meloni proverà, un'altra volta, a buttarla in vacca… -

Sono eletti dalle nomenklature ... per esempio da Matteo Salvini che un giorno sì e l'altro pure compromette il progetto politico di Giorgia Meloni con affermazioni evidentemente discordanti con la proposta di Fratelli d'Italia) del ... Elezioni, patto Letta - Calenda Giorgia Meloni, leader di Fratelli d'Italia: 'Finisce la storiella di Azione partito moderato'. Conte: Letta - Calenda In bocca al lupo alla nuova ammucchiata che va dalla Gelmini al Pd, passando ... Il Foglio Arcore Calenda estRiusciranno Carfagna e Gelmini a ritrovare gli amici moderati misteriosamente scomparsi a destra Alleandosi con il Pd, le ex ministre di Forza Italia entrate in Azione hanno regalato argomenti ai sovranisti illiberali. Ma in Italia tutto è possibile, anche battere Meloni ... Giorgia Meloni, allarme-Ghisleri: "Occhi puntati addosso", cosa rischia prima del voto A quel punto tornerà la vita di sempre e gli elettori saranno più disponibili a captare le proposte più concrete' Tutto si deciderà, come sempre, negli ultimi dieci giorni della campagna elettorale'. ... per esempio da Matteo Salvini che un giorno sì e l'altro pure compromette il progetto politico dicon affermazioni evidentemente discordanti con la proposta di Fratelli d'Italia) del ..., leader di Fratelli d'Italia: 'Finisce la storiella di Azione partito moderato'. Conte: Letta - Calenda In bocca al lupo alla nuova ammucchiata che va dalla Gelmini al Pd, passando ... L’inner circle di Giorgia Meloni, con un occhio all’esterno Alleandosi con il Pd, le ex ministre di Forza Italia entrate in Azione hanno regalato argomenti ai sovranisti illiberali. Ma in Italia tutto è possibile, anche battere Meloni ...A quel punto tornerà la vita di sempre e gli elettori saranno più disponibili a captare le proposte più concrete' Tutto si deciderà, come sempre, negli ultimi dieci giorni della campagna elettorale'.