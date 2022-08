Gf Vip 4 | Alfonso Signorini padrino del figlio di Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro | lei rivela | “Mi ha colpito che abbia accettato perché…”

(Di mercoledì 3 agosto 2022) Qualche giorno fa si è tenuto il battesimo del piccolo Gabriele, il bimbo nato dall’amore di. La coppia che si è conosciuta e innamorata durante la quarta edizione del Grande Fratello Vip, ha scelto comeproprio il loro specialissimo “Cupido”,. Nel corso di un’intervista al settimanale Chi, in edicola da oggi,ha raccontato di quanto sia rimasta colpita dal fatto chela loro proposta: La sua, la nostra… è stata bella questa promessa mantenuta: sono andata ospite in studio da lui, al GfVip, a quattro giorni dal parto e lì ci siamo detti quasi per gioco: “, tu ...

IsaeChia : #GfVip 4, Alfonso Signorini padrino del figlio di Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro, lei rivela: “Mi ha colpito che… - MarcomelC : 'Alfonso Signorini ha chiesto a Patrizia De Blanck di partecipare di nuovo al GF Vip' #ascoltitv @AleStonata @DiTeleblog - IsaeChia : #GfVip 7, Giovanni Ciacci è il primo concorrente ufficiale: “Sono sieropositivo, sarà la prima volta che si parlerà… - tempoweb : La doppia confessione di Giovanni #Ciacci: “Sono sieropositivo. Parteciperò al #GfVip” #tv #realityshow #3agosto… - infoitcultura : Alfonso Signorini non guarda mai la diretta del GF Vip -

...La sorpresa di Signorini Proprio in una sorta di "diretta" nel corso dell'intervistaSignorini ha rivelato a Ciacci che sarà proprio lui il primo vippone ufficiale del prossimo GF: "A ...... nell'intervista rilasciata adSignorini , direttore di "Chi". Ciacci è il primo personaggio famoso confermato nel cast della settima edizione del Grande Fratello, al via in settembre. "...Giovanni Ciacci si racconta a 360 gradi. L’opinionista, solito giudicare i look delle star o gli scandali del gossip italiano e internazionale, ha deciso questa volta di mettere via la maschera e di ..."Sono sieropositivo": uno dei concorrenti più amati di Ballando con le Stelle sconvolge tutti! La confessione riguarda un grande personaggio ...