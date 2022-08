Gelato confezionato ritirato da supermercati e negozi Marca e lotto e motivi del richiamo

(Di mercoledì 3 agosto 2022) Il ministero della Salute haundi gelati. A comunicarlo è l’ente e la stessa azienda produttrice: la Decò. Si tratta di alcuni lotti dilemon stecchi con bastoncini alla liquirizia a marchio Decò per etichettatura non conforme: “indicata dicitura errata ‘senza glutine’” quando invece “il prodotto include ingrediente contente glutine (farina di frumento)”. Da quello che è stato divulgato, sembra che ilin questione è venduto in confezioni da 6×80 grammi (480 grammi), con i numeri diLTE2186, LTE 2192, LTE2193, LTE2200 e LTE 2201 e la data di scadenza 05/2024. Ilrichiamato è stato prodotto per Decò Italia Scarl dall’azienda Eskigel Srl nello stabilimento di Via Vanzeti, 11 a Terni. L’azienda, a scopo precauzionale, raccomanda alle persone ...

Il gelato è spesso poco allettante, per questo è necessario predisporre la propria attività in modo tale da poter vendere gelato e frozen yogurt fatti sul momento. La freschezza dei ... Dal 1989, anno in cui esordì sul mercato, Maxibon ha fatto la storia del gelato confezionato in Italia. È uno dei ... PROVINCIA DI ALESSANDRIA - Il gelato è quell'alimento che fa subito estate. Ne esistono di vari tipi, da quelli artigianali sino a quelli industriali e ...