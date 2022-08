Gazprom gela Berlino | “Le sanzioni ci impediscono di ricevere la turbina per riattivare il gasdotto Nord Stream 1”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 3 agosto 2022)afferma che, a causa delle, le turbine del1, non possono essere consegnate. Il colosso statale del gas russoquindi le speranze diper una piena riattivazione delche collega le coste russe con quelle tedesche con una capacità di 55 miliardi di metri cubi l’anno, fermato lo scorso 11 luglio per la manutenzione annuale. Questa mattina il cancelliere tedesco Olaf Scholz aveva rinfacciato a Mosca il ritardo nella spedizione dellada poco revisionata e manotenuta in Canada. La(cheindica come motivo della riduzione delle forniture, ndr) “è pronta per essere reinstallata e non ci sono ostacoli da parte della Germania”, ha ...