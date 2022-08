G. Galliani: “Serie A? Milan favorito. Credo molto in Adli e De Ketelaere” (Di mercoledì 3 agosto 2022) Gianluca Galliani, figlio di Adriano, ha parlato di un Milan favorito ai nastri di partenza della Serie A. Fiducia poi a De Ketelaere e Adli Leggi su pianetamilan (Di mercoledì 3 agosto 2022) Gianluca, figlio di Adriano, ha parlato di unai nastri di partenza dellaA. Fiducia poi a De

sportli26181512 : Serie B, le trattative di giornata: Como su Baselli, asta per Vido. Galliani toglie dal mercato il bomber ambito da… - zazoomblog : Serie B le trattative di giornata: Como su Baselli asta per Vido. Galliani toglie dal mercato il bomber ambito da t… - cmdotcom : #SerieB, le trattative di giornata: #Como su #Baselli, asta per #Vido. #Galliani toglie dal mercato il bomber ambit… - PianetaMilan : G. #Galliani: “#SerieA? #Milan favorito. Credo molto in #Adli e #DeKetelaere #ACMilan #SempreMilan - serieAnews_com : ?? #Calciomercato #Monza, operazione per #PabloMari in chiusura entro le prossime 48 ore ?? Colpo difensivo vicino… -