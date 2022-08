aleIan98255296 : Martusciello commissario regionale in Campania* Il presidente di Forza Italia Silvio Berlusconi ha nominato commi… -

Il vicecoordinatore regionale vicario di Forza Italia, l'europarlamentare, ribadisce che 'ci siamo ripromessi di non nominare in campagna elettorale quelli che sono andati via ...Saranno presenti, in particolare, il coordinatore regionale Mimmo De Siano e il vicario(che è anche europarlamentare). I berlusconiani rimasti Nonostante l'addio di Carfagna e ... Fulvio Martusciello commissario regionale di Forza Italia in Campania - Ildenaro.it Il presidente di Forza Italia Silvio Berlusconi ha nominato commissario regionale di Forza Italia in Campania l’onorevole Fulvio Martusciello. Lo rende noto il partito azzurro. Berlusconi “nel corso d ...Presenti in città il coordinatore regionale De Siano e l'europarlamentare Martusciello. Nella squadra anche la scafatese Formisano, vicina all'ex sindaco Aliberti ...