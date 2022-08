Francia, esplosione in un’azienda chimica ad «alto rischio Seveso»: 8 feriti e 40 persone evacuate – Il video (Di mercoledì 3 agosto 2022) Lo stabilimento di un’azienda francese specializzata nella produzione di nitrocellulosa per munizioni è esploso nel pomeriggio del 3 agosto. Al momento i feriti sono almeno 8, di cui uno già ricoverato in gravi condizioni. Il sito, un edificio dell’azienda Manuco di proprietà di Eurenco, è classificato Seveso di livello alto per i rischi di incendio. L’intero stabilimento, dove lavoravano una quarantina di persone, è stato evacuato. Jean-Charles Jobard, viceprefetto di Bergerac, in Dordogna, ha rassicurato i residenti della zona affermando che «non c’è alcun pericolo per il quartiere» in quanto quell’edificio conteneva «meno di 2 tonnellate di nitrocellulosa». I vigili del fuoco sono ancora al lavoro per spegnere l’incendio, mentre è stato eretto un perimetro di sicurezza intorno alla fabbrica. La ... Leggi su open.online (Di mercoledì 3 agosto 2022) Lo stabilimento difrancese specializzata nella produzione di nitrocellulosa per munizioni è esploso nel pomeriggio del 3 agosto. Al momento isono almeno 8, di cui uno già ricoverato in gravi condizioni. Il sito, un edificio dell’azienda Manuco di proprietà di Eurenco, è classificatodi livelloper i rischi di incendio. L’intero stabilimento, dove lavoravano una quarantina di, è stato evacuato. Jean-Charles Jobard, viceprefetto di Bergerac, in Dordogna, ha rassicurato i residenti della zona affermando che «non c’è alcun pericolo per il quartiere» in quanto quell’edificio conteneva «meno di 2 tonnellate di nitrocellulosa». I vigili del fuoco sono ancora al lavoro per spegnere l’incendio, mentre è stato eretto un perimetro di sicurezza intorno alla fabbrica. La ...

Open_gol : Il viceprefetto di Bergerac assicura che per il momento «non c'è alcun pericolo per il quartiere». Almeno una perso… - annagraziaq4 : @RossomandoPd Pare che i leader della destra siano @GiorgiaMeloni in Italia e @MLP_officiel in Francia e che il lor… -