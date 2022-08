Francesco Totti paparazzato di nuovo a casa Noemi Bocchi | il settimanale Chi assicura | “L’amore continua!”

Leggi su isaechia

(Di mercoledì 3 agosto 2022) Prima di andare nella villa a Sabaudia insieme alle due figlie,è stato nuovamente beccato sottodi. Stando a quanto riportato dalChi in edicola da oggi, l’ex capitano giallorosso è stato visto entrare adella donna verso le 21.30 di sera, per uscirne il giorno dopo verso le 10.30 del mattino. Ildiretto da Alfonso Signorini dopo il servizio di qualche settimana fa ha pubblicato ulteriori dettagli in merito a quella che si potrebbe definire ormai una coppia a tutti gli effetti, sebbene manchi ancora l’ufficialità: Era sparito dai radar mentre si sprecavano ipotesi sui suoi spostamenti, manon si è mosso dalla sua villa. Anzi, si è mosso, per andare da ...