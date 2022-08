Francesco Totti ancora a casa di Noemi Bocchi: le nuove foto (Di mercoledì 3 agosto 2022) Francesco Totti frequenta ancora Noemi Bocchi: l'ex capitano della Roma è stato fotografato sotto casa della presunta amante. Francesco Totti continua a frequentare Noemi Bocchi: l'ex capitano della Roma è stato beccato nuovamente dai paparazzi del settimanale CHI, che ha diffuso le foto sul numero pubblicato oggi, 3 agosto, in edicola. La frequentazione tra Francesco Totti e Noemi Bocchi va avanti, nonostante il suo amico Alex Nuccetelli continui a dire "Se fosse stato per Francesco, questo matrimonio sarebbe continuato", come ha dichiarato qualche giorno fa a Il Messagero. Nelle ... Leggi su movieplayer (Di mercoledì 3 agosto 2022)frequenta: l'ex capitano della Roma è statografato sottodella presunta amante.continua a frequentare: l'ex capitano della Roma è stato beccato nuovamente dai paparazzi del settimanale CHI, che ha diffuso lesul numero pubblicato oggi, 3 agosto, in edicola. La frequentazione trava avanti, nonostante il suo amico Alex Nuccetelli continui a dire "Se fosse stato per, questo matrimonio sarebbe continuato", come ha dichiarato qualche giorno fa a Il Messagero. Nelle ...

