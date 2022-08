Francesca Curti Giardina presenta il suo nuovo singolo “Sirena senza Voce”

(Di mercoledì 3 agosto 2022) Grande attesa per Venerdì 5 agosto, quando all’ombra della collina vomerese, alle ore 19.00, in Piazzetta Aldo Masullo (tra via Cimarosa e Piazza Fuga) , la cantantepresenterà in anteprima il suo”. Un incontro diviso tra la poesia e la musica nato grazie alla collaborazione di “Io

newsdinapoli : Francesca Curti Giardina presenta “Sirena senza Voce” #Appuntamenti -

ilmattino.it

... fondata daVersace, Giulia Maresca, Sergio Mottola ed Alfredo Violante. La mission di ... Il Presidente di Minerva Pictures, Santo Versace, e l'Amministratore Delegato, Gianluca, sono ...... fondata daVersace, Giulia Maresca, Sergio Mottola ed Alfredo Violante. La mission di ... Il Presidente di Minerva Pictures, Santo Versace, e l'Amministratore Delegato, Gianluca, sono ... «Sirena senza Voce», il nuovo singolo di Francesca Curti Giardina Napoli. Grande attesa per Venerdì 5 agosto, quando all’ombra della collina vomerese, alle ore 19.00, in Piazzetta Aldo Masullo (tra via Cimarosa e Piazza Fuga) , la cantante Francesca Curti Giardina p ...Napoli. Grande attesa per Venerdì 5 agosto, quando all’ombra della collina vomerese, alle ore 19.00, in Piazzetta Aldo Masullo (tra via Cimarosa e Piazza Fuga) , la cantante Francesca Curti Giardina p ...