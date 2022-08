FOTO – Nuovo volantino in città contro De Laurentiis, l’attacco (Di mercoledì 3 agosto 2022) Nuova protesta di uno dei gruppi organizzati dei tifosi del Napoli contro Aurelio De Laurentiis. A prendere posizione, questa volta, è il gruppo Vecchi Lions, che ha firmato il volantino apparso da questa notte in città. “La città dove tu sei il debitore, i calciatori che tu ne fai guadagni, questo abbonamento senza tanta chiarezza… giudica te stesso e sparisci”, si legge nel duro volantino a firma del gruppo organizzato. Il presidente De Laurentiis è finito nel mirino della critica dei tifosi per alcune uscite ritenute fuori luogo, senza dimenticare il mercato che – secondo gli stessi – è fin troppo condizionato dalle uscite eccellenti. Quello di queste ore è soltanto l’ultimo di una lunga serie di proteste contro il patron dei partenopei, ... Leggi su spazionapoli (Di mercoledì 3 agosto 2022) Nuova protesta di uno dei gruppi organizzati dei tifosi del NapoliAurelio De. A prendere posizione, questa volta, è il gruppo Vecchi Lions, che ha firmato ilapparso da questa notte in. “Ladove tu sei il debitore, i calciatori che tu ne fai guadagni, questo abbonamento senza tanta chiarezza… giudica te stesso e sparisci”, si legge nel duroa firma del gruppo organizzato. Il presidente Deè finito nel mirino della critica dei tifosi per alcune uscite ritenute fuori luogo, senza dimenticare il mercato che – secondo gli stessi – è fin troppo condizionato dalle uscite eccellenti. Quello di queste ore è soltanto l’ultimo di una lunga serie di protesteil patron dei partenopei, ...

RaiNews : Il nuovo scatto della 'macchina del tempo' da 10 miliardi di dollari, il telescopio che scruta lo spazio fotografan… - Novella_2000 : Ex vippona trova un nuovo amore dopo la fine del matrimonio: la foto con il misterioso fidanzato - la_rossonera : ????“Sono pronto per questo nuovo capitolo, non vedo l’ora di incontrarvi tutti. Forza Milan”. Con queste parole Cha… - cn1926it : FOTO #DeLaurentiis, nuovo manifesto fuori al #Maradona: “Giudica te stesso e sparisci” - krislacara : RT @TeresaFrezza3: nuovo meme quando mettere una nuova foto: -