Forze Armate | niente tagli fino al 2033 FdI | “Provvedimento necessario | nell’interesse della patria”

Con 196 voti favorevoli, 12 contrari e due astensioni, l'Aula del Senato ha approvato in via definitiva il ddl sulla revisione del modello di Forze Armate con delega al governo per la revisione dello strumento militare nazionale, illustrato in Aula dalla senatrice Pinotti, su mandato della Commissione Difesa. Il Provvedimento prevede la revisione del modello delle Forze Armate interamente professionali, la proroga al 2033 del termine per la riduzione delle dotazioni organiche complessive a 150.000 unità, e la delega al governo per la revisione dello strumento militare nazionale che consentirà alle Forze Armate di essere "più moderne ed efficienti".

