Forza Italia, Rubano: "Nomina Martusciello garanzia di successo" (Di mercoledì 3 agosto 2022) Tempo di lettura: < 1 minuto"La Nomina dell'On. Fulvio Martusciello e' per noi Amministratori e militanti campani una garanzia e una vittoria. La sua sensibilità politica e la dedizione con la quale ascolta il territorio sono la premessa per rafForzare la crescita di Forza Italia in Campania. A lui le felicitazioni più sentite a nome anche del coordinamento provinciale sannita. Si apre una nuova stagione di successi." – Così in una nota il Commissario Provinciale di Benevento, Francesco Maria Rubano. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

