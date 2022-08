Forza Italia, Cataudo: “Nomina Martusciello darà risultati” (Di mercoledì 3 agosto 2022) Tempo di lettura: < 1 minuto“Formulo all’On. Fulvio Martusciello i più sinceri auguri per la prestigiosa Nomina di Commissario Regionale di Forza Italia , a conferma del suo impegno, conoscenza e radicamento sul territorio regionale certo che anche il nostro Sannio, di cui l’On. Martusciello ha grande conoscenza, possa trarne sviluppo, crescita ed una adeguata rappresentanza. Ad maiora.” – Così, il Consigliere Provinciale di Forza Italia, Claudio Cataudo. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 3 agosto 2022) Tempo di lettura: < 1 minuto“Formulo all’On. Fulvioi più sinceri auguri per la prestigiosadi Commissario Regionale di, a conferma del suo impegno, conoscenza e radicamento sul territorio regionale certo che anche il nostro Sannio, di cui l’On.ha grande conoscenza, possa trarne sviluppo, crescita ed una adeguata rappresentanza. Ad maiora.” – Così, il Consigliere Provinciale di, Claudio. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

