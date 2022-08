Forza Italia, Berlusconi sceglie Martusciello: a lui la guida del partito in Campania (Di mercoledì 3 agosto 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoIl presidente di Forza Italia Silvio Berlusconi ha nominato commissario regionale di Forza Italia in Campania l’onorevole Fulvio Martusciello. Lo rende noto un comunicato del partito azzurro. Nel corso di una lunga e cordiale telefonata – prosegue la nota – ha ringraziato il senatore Domenico De Siano per l’ottimo lavoro svolto, che ha consentito a Forza Italia di confermarsi primo partito del centrodestra nella Regione a tutte le elezioni. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 3 agosto 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoIl presidente diSilvioha nominato commissario regionale diinl’onorevole Fulvio. Lo rende noto un comunicato delazzurro. Nel corso di una lunga e cordiale telefonata – prosegue la nota – ha ringraziato il senatore Domenico De Siano per l’ottimo lavoro svolto, che ha consentito adi confermarsi primodel centrodestra nella Regione a tutte le elezioni. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

