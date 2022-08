Forza Horizon 5: Hot Wheels, il trailer è ‘ingannevole’: ecco cosa si è scoperto (Di mercoledì 3 agosto 2022) Il trailer dell’ultimo DLC di Forza Horizon 5, leggasi Hot Wheels, legato al mondo delle mitiche macchinine, è diverso dal gioco reale. Forza Horizon 5 Hot Wheels, 31/7/2022 – Computermagazine.itA portare alla luce un’importante differenza fra trailer e gioco sono stati gli esperti di Digital Foundry, che hanno analizzato lo stesso filmato, scoprendo l’assenza del ray-tracing per i riflessi delle auto durante le corse nella versione finale del DLC, nonostante lo stesso fosse presente nel trailer ufficiale mostrato da Microsoft e Playground Games in occasione del recente Xbox Showcase. Digital Foundry ha pubblico un video analisi del nuovo DLC (lo trovate qui sotto), e attorno al minuto 9:30 viene appunto segnalata la presenza del ... Leggi su computermagazine (Di mercoledì 3 agosto 2022) Ildell’ultimo DLC di5, leggasi Hot, legato al mondo delle mitiche macchinine, è diverso dal gioco reale.5 Hot, 31/7/2022 – Computermagazine.itA portare alla luce un’importante differenza frae gioco sono stati gli esperti di Digital Foundry, che hanno analizzato lo stesso filmato, scoprendo l’assenza del ray-tracing per i riflessi delle auto durante le corse nella versione finale del DLC, nonostante lo stesso fosse presente nelufficiale mostrato da Microsoft e Playground Games in occasione del recente Xbox Showcase. Digital Foundry ha pubblico un video analisi del nuovo DLC (lo trovate qui sotto), e attorno al minuto 9:30 viene appunto segnalata la presenza del ...

