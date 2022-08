Affaritaliani : Fonografici, Cerruti (AFI): al settore servono regole certe -

Adnkronos

... lo ha detto Sergio, presidente dell'Associazioneitaliani, intervenendo questa mattina a Largo Chigi, il format di The Watcher Post. "L'industria dell'intrattenimento in Italia ...Per il presidente dell'Afi (AssociazioneItaliani), Sergio, quanto accaduto negli ultimi 2 anni e in questa ripartenza dovrà essere la base per una nuova considerazione da parte ... Cerruti dell'Afi propone agli Stati Generali "il Golden Power della cultura" Roma, 3 ago. (askanews) - 'L'industria dell'intrattenimento è erosa da costi di energia e trasporti, da un lato si registra una ripresa grazie ...Il presidente di Assomusica, Vincenzo Spera all'Adnkronos: '8 milioni di biglietti ma aumenti su ogni voce, 50.000 euro per un piano di deflusso ...