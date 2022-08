Foggia, botte e violenze sessuali su anziani in una Rsa: indagati 4 operatori (Di mercoledì 3 agosto 2022) botte, maltrattamenti psicologici fino a violenze sessuali nei confronti degli anziani ospiti di una rsa di Manfredonia, in provincia di Foggia. La Polizia di Foggia, ha eseguito oggi un'ordinanza di ... Leggi su leggo (Di mercoledì 3 agosto 2022), maltrattamenti psicologici fino anei confronti degliospiti di una rsa di Manfredonia, in provincia di. La Polizia di, ha eseguito oggi un'ordinanza di ...

infoitinterno : Foggia, botte e violenze sessuali su anziani in una Rsa - infoitinterno : Foggia, botte e violenze sessuali su anziani in una Rsa - infoitinterno : Foggia, botte e violenze sessuali su anziani in una Rsa: indagati 4 operatori - IlMattinoFoggia : VIDEO Botte e anche violenze sessuali in una Rsa di #Manfredonia , 4 arresti da parte della @poliziadistato di… - infoitinterno : Foggia: botte e violenze sessuali in rsa, indagati 4 operatori -