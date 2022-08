Fiorentina: solo 0-0 con la nazionale del Qatar. Prova deludente. Jovic e Ikonè sbagliano troppo (Di mercoledì 3 agosto 2022) Diciamo subito che il risultato, zero a zero, contro una nazionale del Qatar che non dovrebbe fare molta strada ai mondiali nonostante il clima e il vantaggio di giocare in casa, la Fiorentina è stata ancora più inconcludente e deludente rispetto alla partita persa contro il Galatasaray L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di mercoledì 3 agosto 2022) Diciamo subito che il risultato, zero a zero, contro unadelche non dovrebbe fare molta strada ai mondiali nonostante il clima e il vantaggio di giocare in casa, laè stata ancora più inconcludente erispetto alla partita persa contro il Galatasaray L'articolo proviene da Firenze Post.

Fabrizio__66 : @technofab_it É un problema per tutte le squadre, non solo per la Fiorentina. I miracoli non li fa nessuno. - FirenzePost : Fiorentina: solo 0-0 con la nazionale del Qatar. Prova deludente. Jovic e Ikonè sbagliano troppo - Cianabombo : RT @Hidegkuti78: Solo l'allenatore può valutare la prestazione di un'amichevole estiva. Non sono queste partite a preoccuparmi. Si fa sul s… - Hidegkuti78 : Solo l'allenatore può valutare la prestazione di un'amichevole estiva. Non sono queste partite a preoccuparmi. Si f… - sportli26181512 : Calciomercato #Fiorentina: per #Milenkovic giorni decisivi: Incontro tra il club e Fali Ramadani, l'agente del dife… -