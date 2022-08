Fiorentina - Qatar 0 - 0, amichevole con poche emozioni / FOTO - Sport - Calcio - lanazione.it (Di mercoledì 3 agosto 2022) Fiorentina - Qatar, Dodò in azione (FOTO Acf Fiorentina) E' una Fiorentina ancora indietro dal punto di vista della brillantezza quella che pareggia per 0 - 0 contro la Nazionale del Qatar nella ... Leggi su lanazione (Di mercoledì 3 agosto 2022), Dodò in azione (Acf) E' unaancora indietro dal punto di vista della brillantezza quella che pareggia per 0 - 0 contro la Nazionale delnella ...

zazoomblog : Calcio: Amichevoli; Fiorentina - Qatar 0 - 0 - #Calcio: #Amichevoli; #Fiorentina - TUTTOJUVE_COM : Amichevoli, finisce 0-0 il match match tra Fiorentina-Qatar - sportli26181512 : La #Fiorentina domina ma non segna: col Qatar finisce 0-0: La #Fiorentina domina ma non segna: col Qatar finisce 0-… - TonyTLS1900 : Quindi il #Qatar ha pareggiato con Lazio e Fiorentina ed ha vinto con l'Udinese. Motivo per cui l'Udinese è condann… - qn_lanazione : #Fiorentina - #FiorentinaQatar 0-0, amichevole con poche emozioni / FOTO - Sport - Calcio - -