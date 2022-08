Fiorentina, il presidente dell’Ascoli attacca Barone: «Per Gori il delitto perfetto» (Di mercoledì 3 agosto 2022) Il presidente dell’Ascoli Pulcinelli ha attaccato il d.g. della Fiorentina Barone nell’ambito dell’affare Gori Massimo Pulcinelli, presidente dell’Ascoli, attraverso il suo profilo Instagram attacca il d.g. della Fiorentina Joe Barone reo di aver fatto saltare l’approdo in bianconeri di Gori, passato poi alla Reggina. L’ATTACCO – «delitto perfetto di Joe Barone. Complimenti per la correttezza, il rispetto e il valore della tua parola quando ci hai convinto a portare Giuseppe, tuo figlio, ad Ascoli. Chapeau. Tutto torna, basta aspettare». L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 3 agosto 2022) IlPulcinelli hato il d.g. dellanell’ambito dell’affareMassimo Pulcinelli,, attraverso il suo profilo Instagramil d.g. dellaJoereo di aver fatto saltare l’approdo in bianconeri di, passato poi alla Reggina. L’ATTACCO – «di Joe. Complimenti per la correttezza, il rispetto e il valore della tua parola quando ci hai convinto a portare Giuseppe, tuo figlio, ad Ascoli. Chapeau. Tutto torna, basta aspettare». L'articolo proviene da Calcio News 24.

PiermiBot : @scarlots 40 ridicolo; un mio stretto collaboratore la comprò secoli fà a 140 ... io la comprai a 27 xchè era il Mio Presidente (Fiorentina) - Francko411 : Quasi, quasi.....COME LA FIORENTINA.......del PANZONE....... incompetente cosmico...e soprattutto con atteggiamenti… - violanews : ?? #Pulcinelli se la prende con il d.g. viola e non le manda a dire: 'Complimenti per la correttezza, il rispetto e… - Footbol030 : @PierangeloFlor1 Viti però è un peccato a me sembrava buono, alla Roma e alla Lazio per esempio avrebbe fatto anche… - GianlukaTerrin : @ADeLaurentiis @Alanfriedman Se il presidente pubblicasse semplicemente un punto '.' Partirebbero i soliti messaggi… -