Fiorentina | Barone | «Durante il Mondiale vorrei portare la squadra in Grecia»

(Di mercoledì 3 agosto 2022) Il d.g. dellaha parlato dei possibili impegni dellaviolala sosta per ilJoe, direttore generale della, in una intervista alla tv greca Cosmote ha parlato dei possibili impegni dellaviolala sosta per il. LE PAROLE – «La nostra identità e il nostro modo di giocare sono ben precisi, è un’identità molto europea. Ho avuto modo di parlare con due società greche ela pausa del campionato mi piacerebbe tantolaina fare delle amichevoli. Questo peranche il nostro marchio ine far ...

ciromagliulo26 : RT @NicoSchira: La #Fiorentina vuole risolvere la questione #Milenkovic entro il fine settimana: previsto un summit con Ramadani nelle pros… - violanews : ?? #Pulcinelli se la prende con il d.g. viola e non le manda a dire: 'Complimenti per la correttezza, il rispetto e… - SBKreal : RT @NicoSchira: La #Fiorentina vuole risolvere la questione #Milenkovic entro il fine settimana: previsto un summit con Ramadani nelle pros… - RhadeaJuventini : RT @NicoSchira: La #Fiorentina vuole risolvere la questione #Milenkovic entro il fine settimana: previsto un summit con Ramadani nelle pros… - ZonaBianconeri : RT @MondoBN: MERCATO, Prove di rinnovo tra Fiorentina e Milenkovic, -

Così Joedopo il sorteggio che oggi, a Nyon, ha abbinato laalla vincente fra gli olandesi Twente e e ukariki Belgrado nei playoff in programma il 18 e 25 agosto, decisivi per ...Il direttore generale viola commenta il sorteggio che assegna ai gigliati o gli olandesi del Twente o i serbi del ukariki come avversari agli spareggi. 'Nella pausa per i Mondiali mi piacerebbe ...Lo scrive, riferendosi alla situazione di Nikola Milenkovic, il Corriere dello Sport, secondo cui è avvenuto un incontro tra la dirigenza viola e il giocatore in tournée. La squadra mercato si è volut ...Inter interessata così come altre due squadre ma la Fiorentina adesso lancia un ultimatum. DEADLINE - Nikola Milenkovic continua ad essere un nome di interesse per l’Inter. Continua ancora Sport Media ...