Fine vita, Marco Cappato si è autodenunciato: rischia fino a 12 anni di carcere per aver accompagnato Elena in Svizzera (Di mercoledì 3 agosto 2022) Marco Cappato si è autodenunciato la mattina del 3 agosto presentandosi alla caserma dei carabinieri di via Fosse Ardeatine, a Milano. Il tesoriere dell'Associazione Luca Coscioni lo aveva anticipato il giorno prima, al rientro dalla Svizzera: qui aveva accompagnato Elena, paziente di 69anni affetta da una patologia oncologica irreversibile, che aveva chiesto di essere accompagnata nel Paese elvetico per potere accedere legalmente al suicidio assistito. Si tratta di una nuova disobbedienza civile, dal momento che Elena non è "tenuta in vita da trattamenti di sostegno vitale", quindi non rientra nei casi previsti dalla sentenza 242\2019 della Corte costituzionale sul caso Cappato\Dj Fabo per l'accesso

