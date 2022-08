Ferrovie, come sarà il nuovo treno Intercity Green di Trenitalia (Di mercoledì 3 agosto 2022) LA GARA IN GAZZETTA UFFICIALE A questa novità si aggiunge la pubblicazione della gara sulla Gazzetta Ufficiale per 370 nuove carrozze notte, con un minimo garantito di 70, per il rinnovo degli ... Leggi su startmag (Di mercoledì 3 agosto 2022) LA GARA IN GAZZETTA UFFICIALE A questa novità si aggiunge la pubblicazione della gara sulla Gazzetta Ufficiale per 370 nuove carrozze notte, con un minimo garantito di 70, per il rinnovo degli ...

vaniacavi : RT @chilisummer: @VittorioBanti ma ci sarebbero anche i dipendenti ferrovie che devono litigare ogni giorno con la gente, e non è sempre br… - chilisummer : @VittorioBanti ma ci sarebbero anche i dipendenti ferrovie che devono litigare ogni giorno con la gente, e non è se… - Yoda1956 : RT @Greenpeace_ITA: [4/5] Anche miniere e megaprogetti (come mega-dighe, autostrade o ferrovie per il trasporto merci) frammentano la fores… - BCarazzolo : RT @Greenpeace_ITA: [4/5] Anche miniere e megaprogetti (come mega-dighe, autostrade o ferrovie per il trasporto merci) frammentano la fores… - JediPerLItalia : @GaetanoPuglia Le grandi opere non possono essere garantite solo dal loro sfruttamento. Né è corretto che lo sia: l… -