Fermato dai carabinieri sparando alle gomme del furgone: “Scappato perché in astinenza da eroina” (Di mercoledì 3 agosto 2022) Bergamo. Al giudice Roberto Palermo ha detto di non essersi Fermato all’alt dei carabinieri perché era “in astinenza da eroina”. A Bergamo N.C., 36 anni, iracheno con residenza a Edolo (Bs), ci era venuto per cercare la droga. È l’uomo che martedì mattina è stato Fermato ai carabinieri in via Taramelli a Bergamo, dopo aver seminato il panico tra la zona della stazione e di via Angelo Mai a bordo di un furgone rubato a San Paolo d’Argon. Lo stesso che i militari hanno ‘affossato’ sparando alle gomme in via Taramelli. L’inseguimento è terminato con l’arresto dell’uomo per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale. All’interno del Ford Transit di colore grigio sono stati trovati due tronchesi e un grosso ... Leggi su bergamonews (Di mercoledì 3 agosto 2022) Bergamo. Al giudice Roberto Palermo ha detto di non essersiall’alt deiera “inda”. A Bergamo N.C., 36 anni, iracheno con residenza a Edolo (Bs), ci era venuto per cercare la droga. È l’uomo che martedì mattina è statoaiin via Taramelli a Bergamo, dopo aver seminato il panico tra la zona della stazione e di via Angelo Mai a bordo di unrubato a San Paolo d’Argon. Lo stesso che i militari hanno ‘affossato’in via Taramelli. L’inseguimento è terminato con l’arresto dell’uomo per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale. All’interno del Ford Transit di colore grigio sono stati trovati due tronchesi e un grosso ...

