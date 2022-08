FdI contro la conduttrice del Tg1 Elisa Anzaldo che deride la Meloni: “Ha tanti peccati…” (video) (Di mercoledì 3 agosto 2022) Una leggerezza, una gaffe incomprensibile per una professionista: a pronunciare la battuta sui “tanti peccati” di Giorgia Meloni è stata Elisa Anzaldo, fresca di nomina alla conduzione del Tg1 delle 20 dopo l’epurazione di Francesco Giorgino. La gaffe in questione è andata in onda poco prima delle 7 di questa mattina e ha colpito appunto la leader dell’opposizione, Giorgia Meloni, data in testa in tutti i sondaggi a meno di due mesi dal voto. Ospite in studio il condirettore del Corriere dello Sport, Alessandro Barbano, la domanda ha sfiorato il gossip su un cambio di tifoseria della Meloni: da adolescente avrebbe cambiato squadra calcistica, passando dalla Lazio alla Roma. Notizia non propriamente dirimente per le sorti della politica italiana. LEGGI ANCHE Rai, la maggioranza ... Leggi su secoloditalia (Di mercoledì 3 agosto 2022) Una leggerezza, una gaffe incomprensibile per una professionista: a pronunciare la battuta sui “peccati” di Giorgiaè stata, fresca di nomina alla conduzione del Tg1 delle 20 dopo l’epurazione di Francesco Giorgino. La gaffe in questione è andata in onda poco prima delle 7 di questa mattina e ha colpito appunto la leader dell’opposizione, Giorgia, data in testa in tutti i sondaggi a meno di due mesi dal voto. Ospite in studio il condirettore del Corriere dello Sport, Alessandro Barbano, la domanda ha sfiorato il gossip su un cambio di tifoseria della: da adolescente avrebbe cambiato squadra calcistica, passando dalla Lazio alla Roma. Notizia non propriamente dirimente per le sorti della politica italiana. LEGGI ANCHE Rai, la maggioranza ...

