Farina la migliore in circolazione a 50 centesimi: l'unica senza pesticidi e con zero glifosato. (Di mercoledì 3 agosto 2022) È tra gli ingredienti più utilizzati in cucina, ma siamo certe di acquistare una Farina sicura, senza glifosato o altre sostanze potenzialmente tossiche? A ben pensarci, non è un problema da poco. I campi di grano, sterminati e fecondi, sono spesso preda di insetti nocivi che possono comprometterne un buon raccolto. Ecco allora che spesso le aziende produttrici sono costrette a mettersi al riparo, ricorrendo ad erbicidi e pesticidi che drammaticamente finiscono anche nel nostro piatto. Non solo, anche i macchinari per la macina possono compromettere la genuinità dell'alimento finito, rilasciando oli minerali e lubrificanti nel corso della lavorazione. Altroconsumo ha ritenuto opportuno analizzare alcuni marchi, tra i più noti del mercato italiano, proprio per verificarne la composizione organolettica e scongiurare la ... Leggi su pianetadonne.blog

