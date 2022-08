Fantacalcio 2022-2023, i jolly da acquistare all’asta: difensori e centrocampisti goleador (Di mercoledì 3 agosto 2022) Quando parliamo di Fantacalcio, i nomi più gettonati all’asta sono sempre quelli degli attaccanti, poiché capaci di portare più bonus di tutti, ma gli altri reparti non vanno assolutamente sottovalutati. Ecco quindi una lista di difensori e centrocampisti che nell’arco del campionato potrebbero fare la differenza tra vittoria e sconfitta. difensori Nel reparto arretrato i più gettonati al Fantacalcio sono spesso i terzini, poiché hanno licenza di avanzare e quindi anche più possibilità di portare bonus, sia gol che assist. Partendo dall’Atalanta, i nomi più appetibili sono quelli dei terzini Hateboer e Zappacosta. Il primo è reduce da una stagione sottotono, ma ha nelle corde la capacità di portare bonus pesanti; il secondo lo scorso anno ha sfornato 5 assist in campionato, e nel ... Leggi su oasport (Di mercoledì 3 agosto 2022) Quando parliamo di, i nomi più gettonatisono sempre quelli degli attaccanti, poiché capaci di portare più bonus di tutti, ma gli altri reparti non vanno assolutamente sottovalutati. Ecco quindi una lista diche nell’arco del campionato potrebbero fare la differenza tra vittoria e sconfitta.Nel reparto arretrato i più gettonati alsono spesso i terzini, poiché hanno licenza di avanzare e quindi anche più possibilità di portare bonus, sia gol che assist. Partendo dall’Atalanta, i nomi più appetibili sono quelli dei terzini Hateboer e Zappacosta. Il primo è reduce da una stagione sottotono, ma ha nelle corde la capacità di portare bonus pesanti; il secondo lo scorso anno ha sfornato 5 assist in campionato, e nel ...

