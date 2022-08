“Fango su Fratelli d'Italia”. Ancora caccia alle streghe della sinistra contro Meloni (Di mercoledì 3 agosto 2022) Giorgia Meloni è già stanca di come la sinistra stia conducendo la campagna elettorale in vista dell'appuntamento del 25 settembre. La leader di Fratelli d'Italia mette a tacere le critiche degli avversari con un post su Twitter: “La mancanza di idee della sinistra, e la debolezza delle poche che le sono rimaste, si manifesta nella ridicola caccia alle streghe che tenta di condurre infangando Fratelli d'Italia. La conseguenza è che non si rendono conto dei problemi reali che stanno a cuore agli Italiani”. “Chi ci attacca danneggia l'Italia. Noi conservatori siamo una famiglia dell'Unione europea. Ci sentiamo eredi di un'identità da fare crescere. Chiedo agli ... Leggi su iltempo (Di mercoledì 3 agosto 2022) Giorgiaè già stanca di come lastia conducendo la campagna elettorale in vista dell'appuntamento del 25 settembre. La leader did'mette a tacere le critiche degli avversari con un post su Twitter: “La mancanza di idee, e la debolezza delle poche che le sono rimaste, si manifesta nella ridicolache tenta di condurre infangandod'. La conseguenza è che non si rendono conto dei problemi reali che stanno a cuore aglini”. “Chi ci attacca danneggia l'. Noi conservatori siamo una famiglia dell'Unione europea. Ci sentiamo eredi di un'identità da fare crescere. Chiedo agli ...

