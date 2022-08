F1, Ralf Schumacher contro la Ferrari: “Sta regalando il Mondiale alla Red Bull, Mattia Binotto rischia il licenziamento” (Di mercoledì 3 agosto 2022) L’esito del GP d’Ungheria ha dato il quadro della situazione esatto della prima parte del Mondiale 2022 di F1. Al giro di boa la Red Bull domina la scena e il successo dell’olandese Max Verstappen ha posto quest’ultimo in una chiara posizione di forza, visti gli 80 punti di vantaggio sul Ferrarista Charles Leclerc. In questi giorni sono tantissime le critiche all’indirizzo della gestione sportiva della Ferrari, soprattutto per la lettura della gara magiara e le lungaggini ai pit-stop che non poco tempo hanno fatto perdere ai piloti. Una situazione molto complicata di cui ha parlato, ai microfoni di Sky Deutschland, Ralf Schumacher. “Non credo che in Red Bull si aspettassero un simile aiuto dalla Ferrari. Vedo una rimonta molto ... Leggi su oasport (Di mercoledì 3 agosto 2022) L’esito del GP d’Ungheria ha dato il quadro della situazione esatto della prima parte del2022 di F1. Al giro di boa la Reddomina la scena e il successo dell’olandese Max Verstappen ha posto quest’ultimo in una chiara posizione di forza, visti gli 80 punti di vantaggio sulsta Charles Leclerc. In questi giorni sono tantissime le critiche all’indirizzo della gestione sportiva della, soprattutto per la lettura della gara magiara e le lungaggini ai pit-stop che non poco tempo hanno fatto perdere ai piloti. Una situazione molto complicata di cui ha parlato, ai microfoni di Sky Deutschland,. “Non credo che in Redsi aspettassero un simile aiuto d. Vedo una rimonta molto ...

