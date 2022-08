F1, Aston Martin ormai ha fatto peggio di Super Aguri! Condividerà lo stesso triste destino della Jaguar? (Di mercoledì 3 agosto 2022) Il Gran Premio d’Ungheria è stato il 40° da quando l’Aston Martin “corre” in Formula Uno. Si utilizzano le virgolette perché, di fatto, la Casa britannica appone solamente il suo brand su un team già esistente. Cionondimeno, la squadra porta il nome del noto marchio di lusso di Gaydon, per il quale l’appuntamento magiaro si è concluso con la 10ma posizione di Sebastian Vettel e l’11ma di Lance Stroll, dopo che in qualifica nessuno dei due piloti aveva guadagnato accesso al Q3. Nella classifica dei giri veloci in gara, invece, il canadese e il tedesco si sono attestati rispettivamente in settima e decima piazza. Dunque niente vittoria, niente pole position e niente giro veloce. Per la quarantesima volta. Aston Martin, infatti, deve ancora passare per prima sotto la bandiera a scacchi, partire davanti a ... Leggi su oasport (Di mercoledì 3 agosto 2022) Il Gran Premio d’Ungheria è stato il 40° da quando l’“corre” in Formula Uno. Si utilizzano le virgolette perché, di, la Casa britannica appone solamente il suo brand su un team già esistente. Cionondimeno, la squadra porta il nome del noto marchio di lusso di Gaydon, per il quale l’appuntamento magiaro si è concluso con la 10ma posizione di Sebastian Vettel e l’11ma di Lance Stroll, dopo che in qualifica nessuno dei due piloti aveva guadagnato accesso al Q3. Nella classifica dei giri veloci in gara, invece, il canadese e il tedesco si sono attestati rispettivamente in settima e decima piazza. Dunque niente vittoria, niente pole position e niente giro veloce. Per la quarantesima volta., infatti, deve ancora passare per prima sotto la bandiera a scacchi, partire davanti a ...

SkySportF1 : L'Alpine, dopo il passaggio di Fernando Alonso in Aston Martin, ha annunciato il suo sostituto: si tratta di Oscar… - SkySportF1 : E' UFFICIALE? FERNANDO ALONSO sostituirà Sebastian Vettel in Aston Martin dal 2023 con contratto pluriennale… - SkySportF1 : ULTIM'ORA F1 SEBASTIAN VETTEL ANNUNCIA IL RITIRO A FINE STAGIONE: IL PILOTA DELL'ASTON MARTIN HA VINTO 4 TITOLI MON… - jmv_neves : RT @addict_auto: 2020 Aston Martin DBS Superleggera ?? - AlicelovesEvans : RT @xlaux3: Alonso è scappato in Aston Martin senza avvertire nessuno solo per regalarci tanto drama durante questo mese senza F1 e non far… -