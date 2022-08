Europei atletica 2022, la carica dei 101 convocati azzurri: ci sono Jacobs e Tamberi - Sport - Altri Sport (Di mercoledì 3 agosto 2022) Marcell Jacobs Roma, 3 agosto 2022 - sono 101, di cui 54 uomini e 47 donne, gli atleti convocati dal direttore tecnico Antonio La Torre per gli Europei di atletica leggera in programma a Monaco di ... Leggi su quotidiano (Di mercoledì 3 agosto 2022) MarcellRoma, 3 agosto101, di cui 54 uomini e 47 donne, gli atletidal direttore tecnico Antonio La Torre per glidileggera in programma a Monaco di ...

positanonews : #Atletica #Sport Marcell Jacobs in ripresa per i prossimi Europei di Monaco - Fprime86 : RT @sportmediaset: Europei: convocati 101 azzurri per Monaco, c'e' Jacobs #Jacobs #Atletica - OggiSportNotiz2 : ?????? Il direttore tecnico della squadra nazionale di #atletica leggera Antonio La Torre, ha diramato le convocazion… - OggiSportNotiz2 : ?????? Atletica Leggera: La teramana Gaia Sabbatini (1500 metri) convocata per i prossimi Campionati Europei di Monaco… - elenamicheli79 : RT @Coninews: Una squadra da record per #Munich2022. ?? Sono 101 gli atleti convocati dal DT Antonio La Torre per i Campionati Europei di a… -