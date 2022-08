Estate | Zoomarine | 500 posti lavoro Giusy Attanasio e Lucilla per più grande parco marino

(Di mercoledì 3 agosto 2022) Roma, 3 ago. (Labitalia) - L'di divertimento e dinon si arresta a. Il piùitaliano che si trova a Torvaianica, in provincia di Roma conta 500di, oltre 3 milioni di euro di investimenti negli ultimi 3 anni, 384 animali di 33 specie diverse, una media (pre Covid) di oltre 600mila ospiti l'anno, con 60mila studenti in visita, la collaborazione con 15 università italiane e straniere su progetti di tutela e salvaguardia ambientale, il primo 'Pronto soccorso del mare' attivo nella Regione Lazio.è operativo per 171 giorni, a pieno regime da aprile fino al Natale, con un cartellone di oltre 30 eventi in programmazione. Ed ora arrivano...

EZ Rome - Roma quotidiana

... che sottolinea come la crisi riguardi tutti quei giovani (soprattutto) che inlavorano in ... come, il grande parco acquatico dei divertimenti di Torvaianica, il cui amministratore ...Raccolta speciale, questo week - end, anche da, grazie all'evento "Diversamente divertente - Più siamo, più raccogliamo!", organizzato con la onlus "L'arte nel cuore". "Anche questa... A Zoomarine un weekend con Giusy Attanasio e Lucilla Un posto di lavoro stagionale su cinque, quest'anno, è rimasto vacante. L'allarme estivo arriva anche da Roma e dal Lazio: con la ripresa delle attività turistiche, dopo ...Il secondo italiano più seguito su Tik Tok con 23 milioni di follower e la regina dei video per bambini con oltre 100 milioni di visualizzazioni su YouTube. Due artisti con numeri da capogiro in arriv ...