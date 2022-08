Eros Ramazzotti è ancora innamorato di lei: la FOTO non mente (Di mercoledì 3 agosto 2022) Eros Ramazzotti non è solo arcinoto per la sua lunga e meritata carriera professionale. Molto spesso, infatti, è stato al centro dell’attenzione di diversi giornali scandalistici per la sua vita sentimentale. Ultimamente, poi, è spuntata una FOTO in cui è possibile apprezzarlo mentre abbraccia una persona verso cui nutre un affetto sconfinato. Ecco di chi stiamo parlando Il cantante romano è senza dubbio uno tra gli artisti italiani di maggior successo che ci siano in circolazione. Ricordiamo, infatti, che dal 1984 è riuscito a vendere un numero davvero sterminato di dischi, ben 60 milioni. Durante la sua lunga attività artistica, inoltre, ha collaborato con cantanti e musicisti di grandissima fama internazionale. Solo per citarne alcuni, infatti, è impossibile non ricordare le sue performance al ... Leggi su howtodofor (Di mercoledì 3 agosto 2022)non è solo arcinoto per la sua lunga e meritata carriera professionale. Molto spesso, infatti, è stato al centro dell’attenzione di diversi giornali scandalistici per la sua vita sentimentale. Ultima, poi, è spuntata unain cui è possibile apprezzarlo mentre abbraccia una persona verso cui nutre un affetto sconfinato. Ecco di chi stiamo parlando Il cantante romano è senza dubbio uno tra gli artisti italiani di maggior successo che ci siano in circolazione. Ricordiamo, infatti, che dal 1984 è riuscito a vendere un numero davvero sterminato di dischi, ben 60 milioni. Durante la sua lunga attività artistica, inoltre, ha collaborato con cantanti e musicisti di grandissima fama internazionale. Solo per citarne alcuni, infatti, è impossibile non ricordare le sue performance al ...

