"Era minorenne": Lory Del Santo, confessione scabrosa sotto le lenzuola

Lory Del Santo passa in rassegna i suoi amori, da quelli famosi a quelli sconosciuti. E in una lunga intervista a Candida Morvillo su Il Corriere della Sera parla delle sue esperienze, a tratti folli. Spunta anche il protagonista di Love Me Licia, il telefilm-cult degli anni Novanta. Lui, all'epoca, era un ragazzone alto 1,90 cm. Aveva solo 16 anni, ciuffo colorato indimenticabile. "Perché adesso sono a Los Angeles? Ho preso una casa per due mesi: due miei ex, molto più giovani, rimasti miei amici da una vita sono tutti e due qui, accasati. Uno l'ho conosciuto che compiva il giorno dopo 16 anni. Eravamo da Ugo Tognazzi a Fregene, lui era davvero molto bello, suo padre era attore di spaghetti western e mi faceva la corte, ma vinse il ragazzo", racconta a Il Corriere. E poi prosegue: "Se era minorenne? Era alto uno e novanta, ..."

