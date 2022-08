Epatite C è emergenza in Italia: ecco come fare a fermarla (Di mercoledì 3 agosto 2022) Torna l’emergenza Epatite C in Italia. Tante persone sono positive ma non sanno di averlo in quanto risultano asintomatiche. Un fenomeno che non è ancora debellato: ecco come fermarla. Questa malattia oggi è presente in circa 280mila persone che non sanno di averla. Mentre i malati in stato avanzato sono all’incirca 100mila. È un’infezione da HCV attiva che non a tutti è stata diagnosticata. Si tratta di una patologia che non se ne parla spesso, ma che potrebbe essere non solo curata, ma anche debellata. Andiamo a vederla più nello specifico. fonte foto: AdobeStockL’Epatite C è un’infezione virale che provoca infiammazione del fegato, che a volte porta a gravi danni all’organo. Il virus HCV si diffonde attraverso il sangue contaminato. Fino a poco ... Leggi su chenews (Di mercoledì 3 agosto 2022) Torna l’C in. Tante persone sono positive ma non sanno di averlo in quanto risultano asintomatiche. Un fenomeno che non è ancora debellato:. Questa malattia oggi è presente in circa 280mila persone che non sanno di averla. Mentre i malati in stato avanzato sono all’incirca 100mila. È un’infezione da HCV attiva che non a tutti è stata diagnosticata. Si tratta di una patologia che non se ne parla spesso, ma che potrebbe essere non solo curata, ma anche debellata. Andiamo a vederla più nello specifico. fonte foto: AdobeStockL’C è un’infezione virale che provoca infiammazione del fegato, che a volte porta a gravi danni all’organo. Il virus HCV si diffonde attraverso il sangue contaminato. Fino a poco ...

Brasco71 : Le cause delle epatiti nei bambini sono stati i lockdown Chi ne risponde ora? Ha dimenticavo,noi in Italia abbiamo… - mendeiev : @AlexBazzaro @LaVeritaWeb Cosi parlarono i camerieri, sta per arrivare l'emergenza epatite per i bambini e distanzi… -