Enorme voragine si apre nel deserto cileno: mistero sull’origine, indaga l’ente cileno di geologia – Video (Di mercoledì 3 agosto 2022) Una grossa voragine si è aperta nel deserto cileno, nei pressi di una miniera di rame. L’Enorme buco ha un diametro di 25 metri e una profondità di circa 200. l’ente cileno che si occupa di geologia ed estrazione sta indagando sulle cause che hanno portato alla formazione della voragine. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 3 agosto 2022) Una grossasi è aperta nel, nei pressi di una miniera di rame. L’buco ha un diametro di 25 metri e una profondità di circa 200.che si occupa died estrazione stando sulle cause che hanno portato alla formazione della. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

