Energia, la Spagna vara piano di austerity: meno aria condizionata, vetrine e monumenti al buio alle 22, negozi a porte chiuse (Di mercoledì 3 agosto 2022) "Non possiamo permetterci il lusso di sprecare neanche un chilowattora", ha ripetuto più volte la ministra della Transizione Ecologica, Teresa Ribera, in una conferenza stampa questo lunedì. Per far fronte alla crisi energetica, il consiglio dei ministri spagnolo ha approvato un pacchetto di misure urgenti per favorire il risparmio energetico. Il decreto, pubblicato questo martedì nel Boletín Oficial del Estado (la Gazzetta Ufficiale spagnola), limita l'utilizzo dell'aria condizionata in estate e del riscaldamento in inverno, così come l'illuminazione notturna di edifici e locali non in uso. Si tratta della prima parte di un piano nazionale che verrà completato e annunciato a settembre e che rimarrà in vigore fino a novembre 2023. La ministra considera "imprescindibile" l'adozione di queste misure prima del ritorno dalla pausa estiva.

