Emma Thompson | nudo integrale a 63 anni | “Guarda il tuo corpo | senza giudicarlo”

Amare il proprio corpo e riscoprire sé stessi e i piaceri del sesso dopo i 60 anni è possibile ed Emma Thompson, con la sua splendida interpretazione nella pellicola Good Luck To You, Leo Grande, lo dimostra. L'attrice si è letteralmente spogliata di abiti e tabù per recitare il suo ruolo in questo film. "Avevo bisogno che Nancy Guardasse al proprio corpo senza giudicarlo, né in bene né in male. – ha sottolineato Thompson in un'intervista al magazine People – E così lei finalmente scopre quel meraviglioso mistero che è stato chiuso dentro di lei per troppo tempo". L'attrice inoltre ha dichiarato di aver accettato questa parte anche per rielaborare un periodo della sua vita in cui ha avuto lei stessa difficoltà ad accettarsi:

