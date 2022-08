Emerson Palmieri Lazio, c’è l’accordo col calciatore: si cerca quello con il Chelsea (Di mercoledì 3 agosto 2022) Calciomercato Lazio: i biancocelesti avrebbero trovato l’accordo con Emerson Palmieri, manca ancora quello col Chelsea La Lazio vuole regalare a Maurizio Sarri anche il terzino sinistro. La richiesta dell’allenatore in merito è stata chiara: Emerson Palmieri, suo calciatore ai tempi del Chelsea, e la società sta lavorando per accontentarlo. Come riportato da Il Tempo, la dirigenza biancoceleste avrebbe già trovato l’accordo con gli agenti dell’italo-brasiliano: in caso di approdo alla Lazio, il calciatore sarebbe disposto ad ridurre i suoi 3 milioni a stagione fino a 2,5 milioni come fatto lo scorso anno per trasferirsi al Lione. Resta però da ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 3 agosto 2022) Calciomercato: i biancocelesti avrebbero trovatocon, manca ancoracolLavuole regalare a Maurizio Sarri anche il terzino sinistro. La richiesta dell’allenatore in merito è stata chiara:, suoai tempi del, e la società sta lavorando per accontentarlo. Come riportato da Il Tempo, la dirigenza biancoceleste avrebbe già trovatocon gli agenti dell’italo-brasiliano: in caso di approdo alla, ilsarebbe disposto ad ridurre i suoi 3 milioni a stagione fino a 2,5 milioni come fatto lo scorso anno per trasferirsi al Lione. Resta però da ...

