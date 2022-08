Elisa Anzaldo | Lega e FdI contro la giornalista Rai | “Ha deriso Giorgia Meloni al Tg1” Lei | “Battuta venuta male | me ne scuso”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 3 agosto 2022) PolemichelaRai, una dei conduttori dell’edizione delle 20 del Tg1.e Fratelli d’Italia la attaccano – tirando in mezzo anche l’Agcom e la Vigilanza – per unapronunciata durante la rassegna stampa mattutina di mercoledì 3 agosto, in un dialogo con il condirettore del Corriere dello Sport Alessandro Barbano. “Molto grave quanto accaduto questa mattina nel corso della rassegna stampa del Tg1, dove in maniera del tutto gratuita e in violazione di qualsiasi principio deontologico la conduttrice, peraltro volto dell’edizione delle 20 del Tg1, ha pesantemente attaccato. Al condirettore del Corriere dello Sport, che riguardo il presunto cambio di ...