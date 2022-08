Elezioni: Scalfarotto, 'Letta-Calenda nuova foto di Vasto' (Di mercoledì 3 agosto 2022) Roma, 3 ago. (Adnkronos) - “L'elettorato di Calenda non ha capito la scelta di ieri: parlare di seggi, di diritto di tribuna e collegi uninominali risulta incomprensibile alle persone. Si tratta di una scelta politica, i voti di Fratoianni e di Azione andranno insieme a eleggere i prossimi parlamentari senza curarsi di contraddizioni enormi". Così il sottosegretario all'Interno Ivan Scalfarotto a SkyStart. "Prendiamo la Puglia: cosa hanno in comune Calenda ed Emiliano? Come si fa a definirsi liberali e ad andare contro la tap ? Il Pd è il vero problema nelle sue espressioni più radicali come Boccia, Orlando, Zingaretti, Bettini, Provenzano. Calenda arrivava dal Pd e ieri è rientrato lì dopo aver fatto un salto nel mondo liberale, ieri una riedizione della foto di Vasto dove ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 3 agosto 2022) Roma, 3 ago. (Adnkronos) - “L'elettorato dinon ha capito la scelta di ieri: parlare di seggi, di diritto di tribuna e collegi uninominali risulta incomprensibile alle persone. Si tratta di una scelta politica, i voti di Fratoianni e di Azione andranno insieme a eleggere i prossimi parlamentari senza curarsi di contraddizioni enormi". Così il sottosegretario all'Interno Ivana SkyStart. "Prendiamo la Puglia: cosa hanno in comuneed Emiliano? Come si fa a definirsi liberali e ad andare contro la tap ? Il Pd è il vero problema nelle sue espressioni più radicali come Boccia, Orlando, Zingaretti, Bettini, Provenzano.arrivava dal Pd e ieri è rientrato lì dopo aver fatto un salto nel mondo liberale, ieri una riedizione delladidove ...

TV7Benevento : Elezioni: Scalfarotto, 'Letta-Calenda nuova foto di Vasto' - - bstabile : @ivanscalfarotto E tie manchi... P.S.: bello vedere come scalfarotto si ricordi della puglia solo sotto elezioni. - Tranchee_85 : @matteorenzi Difendi come sempre gli interessi dei più ricchi. Forse sarà l'unica cosa positiva delle prossime elez… - TV7Benevento : Elezioni: Scalfarotto, 'no a riedizioni Unione, Terzo polo indebolisce destra' - - PoliticaNewsNow : Elezioni, Scalfarotto (IV) a PD: 'Agenda Draghi prevede meno tasse. Necessario terzo polo' -