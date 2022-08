Elezioni, Renzi: “No al diritto di tribuna, non sono Di Maio”. Parlamentarie M5S: autocandidature 5-8 agosto. Salvini: “Tornare al Viminale? Decidono i cittadini”. Calenda chiude a Verdi e Si: “Nessuna rinegoziazione del patto con Letta” (Di mercoledì 3 agosto 2022) Youtrend-Catteneo Zanetto stimano 14 collegi a rischio con un'alleanza Si-Verdi-M5S. Bonelli: «Non li regalo alla destra». Riunione alla Camera tra Letta, Di Maio e Tabacci. Berlusconi: «Nuovo miracolo italiano», ma Calenda risponde: «Anche meno» Leggi su ilsecoloxix (Di mercoledì 3 agosto 2022) Youtrend-Catteneo Zanetto stimano 14 collegi a rischio con un'alleanza Si--M5S. Bonelli: «Non li regalo alla destra». Riunione alla Camera tra, Die Tabacci. Berlusconi: «Nuovo miracolo italiano», marisponde: «Anche meno»

ilpost : Il partito di Matteo Renzi aveva puntato tutto su un'alleanza con quello di Carlo Calenda, che però ha scelto il PD… - christianrocca : Campato in aria Il surreale fronte draghiano con gli antidraghiani e senza l’unico che voleva Draghi… - repubblica : Elezioni, alleanze difficili. Sondaggio shock: solo l'un per cento degli elettori Pd apprezza l'operato di Renzi - GFania : RT @angelodellosso: @CarloCalenda @ItaliaViva Calenda, per te, dopo il Papete volevi le elezioni con Salvini al 37%. Grazie a Renzi si sono… - baiasilente : RT @cmimm: @CarloCalenda Calenda sei smemorato all'epoca Zingaretti aveva fatto un patto con Salvini per andare alle elezioni che avrebbero… -