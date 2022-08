**Elezioni: per candidarsi a 'parlamentarie' basta essere iscritti, no cavillo anti-Di Battista** (Di mercoledì 3 agosto 2022) Roma, 3 ago. (Adnkronos) - Per autocandidarsi alle parlamentarie del M5S bisognerà "essere iscritto all'Associazione Movimento 5 Stelle con sede a Roma (l'iscrizione si ritiene completa con la certificazione dell'identità)". Non saranno dunque necessari, stando almeno alle regole pubblicate oggi sul sito del Movimento sul primo step delle parlamentarie, sei mesi di pre-iscrizione, come previsto per le scorse elezioni europee. I sei mesi, tra l'altro, avrebbero potuto mettere a rischio la candidatura di Alessandro Di Battista, disiscritto dal M5S per via dell'ingresso nel governo Draghi. A battersi per la regola dei sei mesi, come riportato dall'Adnkronos, è stata l'ex sindaca di Roma Virginia Raggi, nel comitato di garanzia M5S assieme a Roberto Fico e Laura Bottici, dunque tra i protagonisti della stesura delle ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 3 agosto 2022) Roma, 3 ago. (Adnkronos) - Per autoalledel M5S bisognerà "iscritto all'Associazione Movimento 5 Stelle con sede a Roma (l'iscrizione si ritiene completa con la certificazione dell'identità)". Non saranno dunque necessari, stando almeno alle regole pubblicate oggi sul sito del Movimento sul primo step delle, sei mesi di pre-iscrizione, come previsto per le scorse elezioni europee. I sei mesi, tra l'altro, avrebbero potuto mettere a rischio la candidatura di Alessandro Di Battista, disiscritto dal M5S per via dell'ingresso nel governo Draghi. A battersi per la regola dei sei mesi, come riportato dall'Adnkronos, è stata l'ex sindaca di Roma Virginia Raggi, nel comitato di garanzia M5S assieme a Roberto Fico e Laura Bottici, dunque tra i protagonisti della stesura delle ...

